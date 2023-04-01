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Вернидуб: Хлопці довели, що їх можна називати "мужиками"

Юрій Вернидуб прокоментував виїзну перемогу над рівненським Вересом
Сьогодні 20:44 204 0
Вернидуб: Хлопці довели, що їх можна називати "мужиками"
#Верес, #Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас показав характер у матчі 19 туру проти Вереса (2:1).

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Я дуже вдячний хлопцям. Мене часто запитують, коли Кривбас може буде назвати "мужиками", як було у Зорі, коли я там працював. Думаю, відсьогодні вони заслуговують на це імʼя. Мої футболісти довели, що є дійсно командою, єдиною Родиною Кривбас. Навіть не дивлячись на те, що було вилучення. Коли ми залишились в меншості, зуміли гідно дограти, та ще й за рахунку 1:1 забили переможний гол.

Після цього команда вистояла, а це дорогого вартує. Дуже радий за хлопців. Тим паче, у нас були дуже великі проблеми зі складом: Дебелко, Вернидуб, Капіч, Сарнавський; Татарков, який пропускав через вилучення. Але я чомусь був спокійний, тому і сказав хлопцям, ви можете грати, бо все вмієте, тому не бачу проблем. Так, деякі хлопці пропускають гру, але це шанс для кожного з вас вийти та довести усьому тренерському штабу, що ви не гірші.

Наразі головна задача – зробити команду. Команду, яка дійсно буде грати, перемагати не тільки такі команди як ми, а і наших грандів. Поки що це у нас не виходить. Наприклад, грали із Шахтарем. Але це життя. До літа подивимось, що буде далі", - відзначив Вернидуб.

Раніше Кривбас у меншості здолав Верес.

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