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Ротань здобув дебютну перемогу на чолі Олександрії

Ротань після перерви на матчі збірних, де встиг побути і тренером національної збірної України, і молодіжної, повернувся до клубного футболу
Сьогодні 19:37 214 0
Ротань здобув дебютну перемогу на чолі Олександрії
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня розгромила Ворсклу у 19 турі УПЛ (3:0).

Для Ротаня це була дебютна перемога на чолі клубу у чемпіонаті України.

До цього Олександрія чотири рази зіграла внічию: 3:3 з Металістом 1925, 2:2 з Дніпром-1, 1:1 з Минаєм та 0:0 з Металістом.

Наразі Олександрія набрала 31 пункт та розташувалась на п'ятому місці, а Ворскла з 20 очками залишилась десятою.

Раніше Кривбас у меншості здолав Верес, а Металіст зіграв внічию з Колосом. Також Інгулець вирвав перемогу в Миная.

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