Ротань здобув дебютну перемогу на чолі Олександрії

Джерело - Чемпіон.
Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня розгромила Ворсклу у 19 турі УПЛ (3:0).
Для Ротаня це була дебютна перемога на чолі клубу у чемпіонаті України.
До цього Олександрія чотири рази зіграла внічию: 3:3 з Металістом 1925, 2:2 з Дніпром-1, 1:1 з Минаєм та 0:0 з Металістом.
Наразі Олександрія набрала 31 пункт та розташувалась на п'ятому місці, а Ворскла з 20 очками залишилась десятою.
Раніше Кривбас у меншості здолав Верес, а Металіст зіграв внічию з Колосом. Також Інгулець вирвав перемогу в Миная.