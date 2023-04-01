Ротань здобув дебютну перемогу на чолі Олександрії

Ротань після перерви на матчі збірних, де встиг побути і тренером національної збірної України, і молодіжної, повернувся до клубного футболу

Джерело - Чемпіон.

Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня розгромила Ворсклу у 19 турі УПЛ (3:0).

Для Ротаня це була дебютна перемога на чолі клубу у чемпіонаті України.

До цього Олександрія чотири рази зіграла внічию: 3:3 з Металістом 1925, 2:2 з Дніпром-1, 1:1 з Минаєм та 0:0 з Металістом.

Наразі Олександрія набрала 31 пункт та розташувалась на п'ятому місці, а Ворскла з 20 очками залишилась десятою.

Раніше Кривбас у меншості здолав Верес, а Металіст зіграв внічию з Колосом. Також Інгулець вирвав перемогу в Миная.