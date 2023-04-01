Інгулець вирвав перемогу в Миная у 19 турі УПЛ

Переможний гол забив Максим Ковальов на 95-й хвилині поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув перемогу над Минаєм у межах 19-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:2. Переможний гол забив Максим Ковальов на 95-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат України - УПЛ

19 тур, 1 квітня

Минай - Інгулець 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Кравчук, 1:1 - 84 автогол Мельник, 1:2 - 90+5 Ковальов

Склади команд:

Минай: Бандура, Трубочкін (Булеза 66), Мельник, Кравчук, Гончар, Шишка (Петько 82), Вітенчук, Гечев, Твердохліб (Коломоєць 88), Рогозинський, Паламар (Вишневський 46).

Запасні: Кемкін, Савченко, Горін, Чуєв, Дмитрук, Колесник, Голуб.

Інгулець: Білик, Ченбай (Марусич 46), Смоляков, Поспєлов, Ковальов, Нагієв, Козак, Кухарук, Кучеренко (Резепов 82), Головкін (Одарюк 82), Кравчук (Козиренко 59).

Запасні: Паламарчук, Павлов, Коробенко, Сидоренко, Мельничук, Запорожець, Осипенко.

Жовті картки: Твердохліб 17, Мельник 90+4

Нагадаємо, Львів та Шахтар проведуть перенесений матч першого кола між 20-м та 21-м турами - 12 чи 13 квітня.