Перес має намір призначити головним тренером Почеттіно

Джерело - TYC Sports.
Президент Реала Флорентіно Перес вважає Маурсіо Почеттіно ідеальним кандидатом на заміну Карло Анчелотті.
Про це повідомляє TyC Sports.
63-річний італієць скоріше за все очолить збірну Бразилії по завершенню цього сезону, тому мадридський клуб вже займається пошуком нового тренера.
Попри позицію Переса, більша частина керівництва клубу схиляється до варіанту з Раулем, який зараз тренує молодіжний склад, але останнє слово все одно буде за чинним президентом.
Декілька днів тому Почеттіно відмовився від варіанту з поверненням у Тоттенгем, бо очікує на пропозицію від Реала в кінці сезону.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Кастільї Рауль, швидше за все, покине клуб по завершенню сезону.