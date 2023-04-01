Перес має намір призначити головним тренером Почеттіно

Аргентинець відмовив Тоттенгему заради Реала

Джерело - TYC Sports.

Президент Реала Флорентіно Перес вважає Маурсіо Почеттіно ідеальним кандидатом на заміну Карло Анчелотті.

Про це повідомляє TyC Sports.

63-річний італієць скоріше за все очолить збірну Бразилії по завершенню цього сезону, тому мадридський клуб вже займається пошуком нового тренера.

Попри позицію Переса, більша частина керівництва клубу схиляється до варіанту з Раулем, який зараз тренує молодіжний склад, але останнє слово все одно буде за чинним президентом.

Декілька днів тому Почеттіно відмовився від варіанту з поверненням у Тоттенгем, бо очікує на пропозицію від Реала в кінці сезону.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Кастільї Рауль, швидше за все, покине клуб по завершенню сезону.