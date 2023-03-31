Рауль може покинути Реал Кастілью в кінці сезону

У запрошені іспанця зацікавлений Шальке

Джерело - Mundo Deportivo.

Головний тренер Реала Кастільї Рауль, швидше за все, покине клуб по завершенню сезону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанець може очолити Шальке, який проявляє до нього інтерес. Під час ігрової кар'єри нападник переходив з Реала саме в Шальке.

Рауль може залишитися працювати у структурі вершкових, якщо йому буде запропонована посада тренера першої команди у випадку відходу Карло Анчелотті по завершенню сезону.

Нагадаємо, Реал розглядає декілька кандидатів, які можуть замінити Карло Анчелотті на випадок його відставки.