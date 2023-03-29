Почеттіно може замінити Анчелотті в Реалі

Джерело - Relevo.
Реал розглядає декілька кандидатів, які можуть замінити Карло Анчелотті на випадок його відставки.
Про це повідомляє Relevo.
Головний претендент - колишній наставник Тоттенгему та ПСЖ Маурісіо Почеттіно, план Б - тренер молодіжного складу "вершкових" Рауль.
Остаточне рішення буде прийнято не раніше кінця сезону. Якщо Реалу вдасться виграти Лігу чемпіонів - Анчелотті залишиться, це було сказано і Томасу Тухелю, який претендував на посаду до того, як очолив Баварію.
Федерація футболу Бразилії намагатиметься вмовити Анчелотті очолити місцеву збірну.