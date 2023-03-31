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Джошуа показав рекордну вагу у кар’єрі перед боєм

Бій відбудеться 1 квітня
Сьогодні 18:30 215 0
Джошуа показав рекордну вагу у кар’єрі перед боєм
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Джермейн Франклін

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) показав рекордну вагу в кар’єрі напередодні бою з американцем Джермейном Франкліном (22-1, 14 КО).

Ентоні показав на вагах 115,85 кг. Перед цим найбільшою його вагою було 115,2 кг перед боєм проти Карлоса Такама.

Поєдинок Джошуа - Франклін відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Початок бою - не раніше 23.30.

В Україні поєдинок можна подивитися на платформі DAZN.

Нагадаємо, Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном.

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