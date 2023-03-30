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Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном

Промоутер Джошуа розповів про можливий бій з Ф'юрі
Сьогодні 12:41 313 0
Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Джермейн Франклін

Джерело - talkSPORT.

Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) може розпочати переговори по бою з Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) після перемоги над Джермейном Франкліном (22-1, 14 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ми розмовляли з Джорджем Ворреном. Ми дійшли до того, що минулого жовтня в нас був базис для досягнення умови по бою між Джошуа та Ф'юрі. Очевидно, що час та інші фактори призвели до того, що бій не відбувся. Насправді, якщо Ей Джей переможе в суботу Джемейна Франкліна, а в Тайсона не буде запланованого бою, то чому б нам не відновити переговори?"

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"Думаю, нам доведеться зробити це тихо, адже обидва бійці, ймовірно, втомилися від публічних перемовин, але, в той же час, все зводиться до загалу. Якщо Джошуа вийде та в своєму стилі знищить Франкліна, в нас не буде іншого вибору, окрім як провести цей бій. Нарешті буде поєдинок, який має відбутися в потрібний час. Але давайте спочатку переможемо в суботу", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) готовий провести третій бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

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