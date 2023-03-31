Джошуа переважив Франкліна напередодні бою

Джошуа та Франклін пройшли церемонію зважування

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) та американець Джермейн Франклін (22-1, 14 КО) пройшли церемонію зважування.

Результати зважування:

Ентоні Джошуа - 115,85 кг

Джермейн Франклін - 106,37 кг

Поєдинок Джошуа - Франклін відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Початок бою - не раніше 23.30.

В Україні поєдинок можна подивитися на платформі DAZN.