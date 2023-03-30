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Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ

КДК УАФ виніс рішення щодо конфліктних ситуацій після гри Кривбас – Шахтар.
Сьогодні 21:14 219 0
Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - uaf.ua.

Кривбас та Шахтар зобов'язані сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень за поведінку тренера "гірників" Ігора Йовичевича та віцепрезидента криворіжців Артема Гагаріна.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Після матчу Йовичевич відмовився потиснути руку Гагаріну, а потім і нецензурно висловився на його адресу.  Однак вже на післяматчевій пресконференції обидва вирішили цей конфлікт.

Нагадаємо, матч між Кривбасом та Шахтарем завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0. А перед грою напруга підігрівалася навколофутбольними обставинами, зокрема криворіжці відмовилися переносити поєдинок до Львова.

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