Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ

Джерело - uaf.ua.
Кривбас та Шахтар зобов'язані сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень за поведінку тренера "гірників" Ігора Йовичевича та віцепрезидента криворіжців Артема Гагаріна.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Після матчу Йовичевич відмовився потиснути руку Гагаріну, а потім і нецензурно висловився на його адресу. Однак вже на післяматчевій пресконференції обидва вирішили цей конфлікт.
Нагадаємо, матч між Кривбасом та Шахтарем завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0. А перед грою напруга підігрівалася навколофутбольними обставинами, зокрема криворіжці відмовилися переносити поєдинок до Львова.