Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ

КДК УАФ виніс рішення щодо конфліктних ситуацій після гри Кривбас – Шахтар.

Кривбас та Шахтар зобов'язані сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень за поведінку тренера "гірників" Ігора Йовичевича та віцепрезидента криворіжців Артема Гагаріна.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Після матчу Йовичевич відмовився потиснути руку Гагаріну, а потім і нецензурно висловився на його адресу. Однак вже на післяматчевій пресконференції обидва вирішили цей конфлікт.

Нагадаємо, матч між Кривбасом та Шахтарем завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0. А перед грою напруга підігрівалася навколофутбольними обставинами, зокрема криворіжці відмовилися переносити поєдинок до Львова.