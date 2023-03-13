Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО

Конфліктів в українському футболі цієї весни не бракує

Джерело - ФК Кривбас.

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін на пресконференції після матчу 17-го туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря повідомив, що тренер "гірників" відправив його у нецензурному напрямку.

Про це Гагарін розповів, ставлячи запитання самому Йовичевичу. Наставник донецького клубу відразу вибачився.

Розшифровка діалогу

- У мене особисте питання, можете не відповідати. Як ви вважаєте, чи це гідно для тренера ФК Шахтар послати на *** віцепрезидента ФК Кривбас? Так, не тиснути руку – я це зʼїм, але посилати на ***… Чи це гідна поведінка тренера, який представляє нашу країну, розмовляє українською мовою?

- Абсолютно згоден з вами. Ви тут праві. Прошу вибачення, якщо зашкодив вашому авторитету у той момент. Вибачаюсь. Але зрозумійте, що всі ми – люди і маємо емоції. У деяких моментах емоції можуть переповнювати. У майбутньому такого більше не станеться. Футбол – це емоції. Ще раз вибачте.

- Прошу ставитись до нас із повагою. У нас на фанатському секторі – фігури з зображенням наших фанатів, які загинули, захищаючи Україну. Ми хотіли грати сьогодні тут, бо тут наші фанати. Ви повинні це зрозуміти. Я ж бачу, як відноситесь до України. Ви повинні зрозуміти деякі речі. А вам та вашому клубу бажаю успіху у грі з Феєнордом. Ми усі будемо вболівати за вас.

- Дякую. Хочу сказати, що виступ на євроарені дає нам змогу потім грати на максимумі у чемпіонаті проти таких хороших суперників як Кривбас. І це йде на користь українському футболу. Дай Бог, аби війна скоріше закінчилась й вболівальники повернулись на трибуни. Ви маєте хорошого тренера, хорошу команду, аби битись за місце у єврокубках. Все решта – вибачте ще раз. Цей матч був до голу, це було видно. Ми перші забили, то і виграли у підсумку.

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Нагадаємо, матч між Кривбасом та Шахтарем завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0. А перед грою напруга підігрівалася навколофутбольними обставинами, зокрема криворіжці відмовилися переносити поєдинок до Львова.

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