Ліверпуль може підсилитись захисником

Ліверпуль цікавиться захисником Наполі Кім Мін Дже.

Про це повідомляє FourFourTwo.

"Червоні" готовий запропонувати за 26-річного південнокорейського захисника 68 млн євро. Також інтерес до гравця виявляють Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

Актуально: Сила Наполі — не випадковість. Чотири стовпи, на яких стоїть майбутній чемпіон Італії

Мін Мін Дже перейшов у Наполі з Фенербахче влітку минулого року за 18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 35 матчах за Наполі у всіх турнірах.