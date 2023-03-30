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Ліверпуль готує трансфер захисника Наполі

Ліверпуль може підсилитись захисником
Сьогодні 20:10 103 0
Ліверпуль готує трансфер захисника Наполі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Наполі, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Ліверпуль цікавиться захисником Наполі Кім Мін Дже.

Про це повідомляє FourFourTwo.

"Червоні" готовий запропонувати за 26-річного південнокорейського захисника 68 млн євро. Також інтерес до гравця виявляють Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

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Мін Мін Дже перейшов у Наполі з Фенербахче влітку минулого року за 18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 35 матчах за Наполі у всіх турнірах.

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