Сила Наполі — не випадковість. Чотири стовпи, на яких стоїть майбутній чемпіон Італії

Нагорода за системний підхід та правильний вибір

Джерело - Чемпіон.

Крейсерська хода улюбленого клубу вболівальників із півдня Італії стала одкровенням для багатьох. На тлі кількох вирів кризи, в які постійно потрапляли з початку сезону обидва міланські клуби, та справжньої трагедії з управлінням, у якій опинився Ювентус, "адзуррі" зуміли проявити себе справжнім убивцею ледь не всіх найбільш очікуваних сценаріїв у нинішньому сезоні Серії А.

Тож якою зброєю успіху скористалися "партенопейці" на шляху до несподіваного й ледь не дострокового завоювання вершини в Італії?

Де Лаурентіс шукав і знайшов — скандальний президент уміє керувати своїм активом

Ауреліо Де Лаурентіс отримав у власність Наполі в 2004-му. За майже 20 років біля керма клубу успішний ділок відзначався багатьма скандальними заявами, нелогічними рішеннями й несподіваними новинками на ниві кінобізнесу, звідки у футболі цей пан і з'явився.

Однак у синьйора Ауреліо точно варто повчитися наполегливості. Де Лаурентіс ніколи не сумнівався в тому, що він робить, і в підходах, які обирає. Із часу, як він став президентом Наполі, команду тренували десять різних наставників, але власник не втомлювався повторювати, мов мантру, що його клуб виграє скудетто. З нього кепкували, він обурювався та навіть огризався, але невпинно лупав ту скалу. І ось-ось буде збирати довгоочікуваний врожай, який на очах стає можливим завдяки просто-таки шаленій упертості цього літнього бородатого дядька.

Призначення Спаллетті — влучання в "яблучко": тренер скучив за титулами та визнанням на батьківщині

До переїзду в Неаполь у липні 2021-го за свою насичену кар’єру тренера Лучано Спаллетті змінив вісім клубів, одного разу попрацював за кордоном, але зі штанців наставника, який “ще трохи — і стане топом у своїй справі”, так і не виріс. Найвищими досягненнями Лучано залишаються кубкові перемоги на чолі Роми часів його першої роботи у Вічному місті.

Про Спаллетті тривалий час балакали як про наставника, якому щось постійно заважає розкритися — мов про ту квітку, що жаліється на відсутність достатньої кількості сонячних променів, і не може розквітнути. Можливість, яку йому надали в Наполі після другої каденції в тій же Ромі й досвіду в міланському Інтері, Лучано розцінив як виклик долі, а також шанс, яким він неодмінно має скористатися.

Зірки зійшлися ідеально — в голодний до перемог клуб прийшов ще більш голодний до трофеїв тренер. І по закінченні поточного сезону про нього нарешті всерйоз заговорять як про спеціаліста, який достойний працювати зі Скуадрою Адзуррою. От тобі й найвища нагорода, Лучано.

"Партенопейці" як італійський Аякс: неаполітанці вміють продавати й залишатися у "плюсі"

Перед стартом сезону неаполітанці традиційно не соромилися заробляти на своїх футболістах. Де Лаурентіс любить пафосні виступи із проголошенням високих цілей, та ще краще він уміє рахувати гроші.

Здавалося, після відходу Фабіана Руїса, Каліду Кулібалі й Лоренцо Інсіньє — футболістів, яких точно можна називати стрижневими виконавцями команди в останні роки, Неаполю будувати великі плани було протипоказано. Прибуток у 80 мільйонів євро міг гріти душі казначеям клубу, але не вболівальникам. Утім, "партенопейці" знову проявили чудеса орієнтування у футбольному бізнесі. Вчорашніх лідерів замінили молодші й більш спраглі до перемог виконавці: Кім Мін Дже, Андре-Франк Замбо-Ангісса, Хвіча Кварацхелія та інші.

А головне — Де Лаурентіс знову продемонстрував майстерність орієнтування у справах фінансових — чистий прибуток склав 12 мільйонів. І це лише один з епізодів "серіалу", який Ауреліо вдається не гірше за створення реального кінопродукту.

Осімхен як новий Дрогба: головний африканський чарівник м’яча грає за Наполі

Лише на трансферах Гонсало Ігуаїна та Едінсона Кавані Наполі Де Лаурентіса свого часу заробив більше 150 мільйонів євро. Наступний "лот" на продаж у складі “партенопеї” вже відомий. Сьогодні нігерійський нападник Віктор Осімхен очолює гонку бомбардирів чемпіонату, який здавна славиться традиціями майстерності саме захисників. Забивати у першості, де до тебе вміють "приклеюватися", як ніде — завдання подвійно складне, але Віктор іде за гросмейстерським графіком — 17 голів у 18 матчах.

На сьогодні Осімхен — найкращий нападник із африканського континенту й той хлопець, якому до снаги знаменитого Дідьє Дрогба навіть перевершити. А ще раніше — стати чемпіоном Італії та на радість президентові клубу набити "цінник" на свою персону по максимуму.

Максим Салівон, Чемпіон

Наполі визначився з майбутнім Спаллетті

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