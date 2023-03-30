Захисник Серкль Брюгге готовий виступати за збірну України

Крістіан Равич розповів про можливість грати за збірну України

Джерело - Український футбол.

Захисник Серкль Брюгге Крістіан Равич, батько якого походить з Закарпаття, готовий розглянути можливість виступати за збірну України.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Чи спілкувались зі мною щодо можливості грати за Україну? Ні. До мене особисто не зверталися. Якщо надійде пропозиція від УАФ, я відкритий до діалогу. Почути, що вони думають з цього приводу. Можливо про мене в Україні ще не знають. В мене всі опції на руках".

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"Я грав Бельгію U-16, U-17, U-18. Дуже цим пишаюся. Хочеться і батька порадувати, якщо випаде нагода бути заграним за Україну, але спочатку все обдумати та обговорити з менеджером, як буде краще для мене", - сказав Равич.

Нагадаємо, Ребров очолить збірну України у червні.