Червневі матчі відбору Євро-2024 збірна України вже проведе під керівництвом наставника Сергія Реброва.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наступні поєдинки відбору у нас Північна Македонія та Мальта, а я впевнений на 99,9%, що тренером буде Ребров. Наразі вже не хочу обговорювати призначення Ротаня, але Реброву буде дуже непросто. Йому тепер потрібно як на замовлення вигравати усі матчі. А ми у грі з Англією побачили не команду, а набір футболістів.

Реброву потрібно буде створити команду, щоб конкурувати з Італією та Англією, а також не помічати Мальту та Північну Македонію", – сказав Циганик.