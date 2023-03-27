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Ребров очолить збірну України у червні - Циганик

Сьогодні 22:08 173 0
Сергій Ребров буде готувати збірну України до червневих матчів
Ребров очолить збірну України у червні - Циганик
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Червневі матчі відбору Євро-2024 збірна України вже проведе під керівництвом наставника Сергія Реброва.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наступні поєдинки відбору у нас Північна Македонія та Мальта, а я впевнений на 99,9%, що тренером буде Ребров. Наразі вже не хочу обговорювати призначення Ротаня, але Реброву буде дуже непросто. Йому тепер потрібно як на замовлення вигравати усі матчі. А ми у грі з Англією побачили не команду, а набір футболістів.

Реброву потрібно буде створити команду, щоб конкурувати з Італією та Англією, а також не помічати Мальту та Північну Македонію", – сказав Циганик.

Очікується, що після завершення контракту з Аль-Айном наприкінці весни УАФ зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної України.

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