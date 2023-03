Президент Федерації футболу Бразилії: Я захоплююся Анчелотті

Карло Анчелотті розглядається на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Про це розповів президент Федерації футболу Бразилії Еднальдо Родрігес

Brazilian FA president Ednaldo: "I really admire Ancelotti. He's not only players' favourite but fans' too. Everywhere I go in Brazil, Ancelotti is the first name the supporters ask me about"



"Let's wait for the appropriate time, we'll see if we can make it happen".