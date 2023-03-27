Президент Федерації футболу Бразилії: Я захоплююся Анчелотті

Карло Анчелотті розглядається на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Про це розповів президент Федерації футболу Бразилії Еднальдо Родрігес

"Я дійсно захоплююся Анчелотті. Він улюбленець не тільки гравців, але й вболівальників. Де б я не був у Бразилії, Анчелотті це перше ім'я, про яке мене питають фанати. Давайте почекаємо відповідного часу, подивимося, чи зможемо ми це зробити", — сказав Родрігес.