Президент Федерації футболу Бразилії: Я захоплююся Анчелотті

Джерело - Чемпіон.
Карло Анчелотті розглядається на посаду головного тренера збірної Бразилії.
Про це розповів президент Федерації футболу Бразилії Еднальдо Родрігес
"Я дійсно захоплююся Анчелотті. Він улюбленець не тільки гравців, але й вболівальників. Де б я не був у Бразилії, Анчелотті це перше ім'я, про яке мене питають фанати. Давайте почекаємо відповідного часу, подивимося, чи зможемо ми це зробити", — сказав Родрігес.
Brazilian FA president Ednaldo: “I really admire Ancelotti. He’s not only players’ favourite but fans’ too. Everywhere I go in Brazil, Ancelotti is the first name the supporters ask me about” 🇧🇷 #Brazil— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2023
“Let’s wait for the appropriate time, we’ll see if we can make it happen”. pic.twitter.com/AsTb9K5qXc
Нагадаємо, майбутнє Карло Анчелотті на посаді головного тренера Реала залишається під питанням і багато в чому залежить від виступу в Лізі чемпіонів.