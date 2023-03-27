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Президент Федерації футболу Бразилії: Я захоплююся Анчелотті

Сьогодні 14:15 79 0
Анчелотті може очолити збірну Бразилії
Президент Федерації футболу Бразилії: Я захоплююся Анчелотті
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Карло Анчелотті розглядається на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Про це розповів президент Федерації футболу Бразилії Еднальдо Родрігес

"Я дійсно захоплююся Анчелотті. Він улюбленець не тільки гравців, але й вболівальників. Де б я не був у Бразилії, Анчелотті це перше ім'я, про яке мене питають фанати. Давайте почекаємо відповідного часу, подивимося, чи зможемо ми це зробити", — сказав Родрігес.

Нагадаємо, майбутнє Карло Анчелотті на посаді головного тренера Реала залишається під питанням і багато в чому залежить від виступу в Лізі чемпіонів. 

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