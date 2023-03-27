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Реал хоче запросити Почеттіно

Сьогодні 21:25 54 0
Маурісіо Почеттіно може стати новим головним тренером Реала
Реал хоче запросити Почеттіно
Фото - gettyimages
#Почеттіно, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Реал зацікавлений у призначенні головним тренером команди Маурісіо Почеттіно.

Про це розповів журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Щодо Беллінгема у Реалі, то залежить від того, хто буде тренером команди у наступному сезоні. Зараз важко сказати.

Якщо Карло Анчелотті не буде тренером Реала, а я знаю, що вони хочуть Почеттіно, все буде залежати від того, чи хоче Почеттіно Беллінгема, і від того, як він хоче грати.

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Якщо він скаже: "У мене є Вінісіус, у мене є Бензема, у мене є Родріго. Мені не потрібен Беллінгем", тоді вони не будуть витрачати сто мільйонів євро на нього", - сказав Ді Марціо.

Раніше повідомлялося, що Зідан може повернутися у Реал.

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