Реал хоче запросити Почеттіно

Реал зацікавлений у призначенні головним тренером команди Маурісіо Почеттіно.

Про це розповів журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Щодо Беллінгема у Реалі, то залежить від того, хто буде тренером команди у наступному сезоні. Зараз важко сказати.

Якщо Карло Анчелотті не буде тренером Реала, а я знаю, що вони хочуть Почеттіно, все буде залежати від того, чи хоче Почеттіно Беллінгема, і від того, як він хоче грати.

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Якщо він скаже: "У мене є Вінісіус, у мене є Бензема, у мене є Родріго. Мені не потрібен Беллінгем", тоді вони не будуть витрачати сто мільйонів євро на нього", - сказав Ді Марціо.