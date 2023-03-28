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Туреччина прийме Хорватію: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 08:52 150 0
Розклад матчів кваліфікації Євро-2024
Туреччина прийме Хорватію: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 2

27 березня

19:00 Грузія - Норвегія

21:45 Косово - Андорра

21:45 Румунія - Білорусь

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

21:45 Туреччина - Хорватія

21:45 Вельс - Латвія

21:45 Швейцарія - Ізраїль

21:45 Шотландія - Іспанія

Нагадаємо, у другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.

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