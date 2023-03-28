Туреччина прийме Хорватію: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 2
27 березня
19:00 Грузія - Норвегія
21:45 Косово - Андорра
21:45 Румунія - Білорусь
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21:45 Туреччина - Хорватія
21:45 Вельс - Латвія
21:45 Швейцарія - Ізраїль
21:45 Шотландія - Іспанія
Нагадаємо, у другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.