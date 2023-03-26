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Збірна України зіграє з Англією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

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Розклад матчів кваліфікації Євро-2024
Збірна України зіграє з Англією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 1

26 березня

16:00 Казахстан - Данія

19:00 Англія - Україна

19:00 Ліхтенштейн - Ісландія

19:00 Словенія - Сан-Марино

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

21:45 Люксембург Португалія

21:45 Мальта - Італія

21:45 Північна Ірландія - Фінляндія

21:45 Словаччина - Боснія і Герцеговина

Нагадаємо, Туреччина мінімально переграла Вірменію, яку очолює Олександр Петраков.

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