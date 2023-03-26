Збірна України зіграє з Англією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
26 березня
16:00 Казахстан - Данія
19:00 Англія - Україна
19:00 Ліхтенштейн - Ісландія
19:00 Словенія - Сан-Марино
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21:45 Люксембург Португалія
21:45 Мальта - Італія
21:45 Північна Ірландія - Фінляндія
21:45 Словаччина - Боснія і Герцеговина
Нагадаємо, Туреччина мінімально переграла Вірменію, яку очолює Олександр Петраков.