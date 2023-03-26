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УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії

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УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії
#Збірна України з футболу, #Андрій Сеньків, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Журналіст та блогер Андрій Сеньків у жорсткій манері оцінив гру збірної України у матчі другого туру кваліфікації Євро-2024 проти Англії (0:2).

Свою думку Сеньків висловив у твіттері:

"Обі**яна команда, беззуба, без варіантів в атаці, без розуміння, як грати з м‘ячем. Це жах. І дико, дуже дико, що у нас є кому грати. Тільки нема кому навчити грати, поставити гру, дати завдання. Наче без тренера бігають. А, стоп. В неї й нема тренера. УАФ - гниль".

Повний ланцюжок допису (обережно, нецензурна лексика!)

Нагадаємо, кілька місяців тому Сеньків повідомляв, що журналіст Ігор Бурбас отримує гроші від президента УАФ Андрія Павелка.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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