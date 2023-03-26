УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії

Вболівальницький крик душі

Джерело - Чемпіон.

Журналіст та блогер Андрій Сеньків у жорсткій манері оцінив гру збірної України у матчі другого туру кваліфікації Євро-2024 проти Англії (0:2).

Свою думку Сеньків висловив у твіттері:

"Обі**яна команда, беззуба, без варіантів в атаці, без розуміння, як грати з м‘ячем. Це жах. І дико, дуже дико, що у нас є кому грати. Тільки нема кому навчити грати, поставити гру, дати завдання. Наче без тренера бігають. А, стоп. В неї й нема тренера. УАФ - гниль".

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Я можу зрозуміти, коли Кейн знаходить момент проти чотирьох суперників у воротарському. Це Кейн.



Я можу зрозуміти, коли Сака виконує з 25 метрів. Це Сака.



Я не можу блять зрозуміти лише одного. Як ми планували грати в атаці й бити по воротах? При такому нехуйовому потенціалі. — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) March 26, 2023

Нагадаємо, кілька місяців тому Сеньків повідомляв, що журналіст Ігор Бурбас отримує гроші від президента УАФ Андрія Павелка.

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