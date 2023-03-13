УАФ спростувала відсторонення Павелка

Українська асоціація футболу відреагувала на інформацію про відсторонення Андрія Павелка з посади УАФ.

Про це йдеться в повідомленні організації у Facebook.

"Інформація про відсторонення від обійманої посади президента УАФ Андрія Павелка не відповідає дійсності.

Сьогодні відбулося засідання щодо "продовження" строку дії тимчасового "відсторонення" президента УАФ Андрія Павелка від посади. Суд "продовжив" такий строк до 13 травня.

Проте продовження de-jure та de-facto не відбулося.

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Рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Андрія Павелка, не набрало законної сили! Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції.

Тому наразі таке рішення не набуло чинності. Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, оскаржили попередні ухвали суду й сьогодні продовжують виконувати свої посадові обов’язки. Апеляційний розгляд триває.

Разом із тим прокурор узагалі не міг ініціювати продовження відсторонення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а строк відсторонення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати.

Просимо ЗМІ уважно перевіряти інформацію та не вдаватися до маніпуляцій", - йдеться в повідомленні.