Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Сьогодні 15:59 1317
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Сьогодні 20:14 66
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Сьогодні 18:41 813
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 16:57 787
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Сьогодні 16:33 269
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Сьогодні 14:53 3391
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО
Сьогодні 14:29 2711
Дніпро-1 отримав трансферний бан за трансфер Піреса
Сьогодні 14:15 389
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:29 683
Крижанський здобув золото на етапі Кубка Європи
Сьогодні 12:18 259
Прямі трансляції

УАФ спростувала відсторонення Павелка

Сьогодні 18:32 183 0
Павелко продовжує виконувати свої посадові обов’язки президента УАФ
УАФ спростувала відсторонення Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу відреагувала на інформацію про відсторонення Андрія Павелка з посади УАФ.

Про це йдеться в повідомленні організації у Facebook.

"Інформація про відсторонення від обійманої посади президента УАФ Андрія Павелка не відповідає дійсності.

Сьогодні відбулося засідання щодо "продовження" строку дії тимчасового "відсторонення" президента УАФ Андрія Павелка від посади. Суд "продовжив" такий строк до 13 травня.

Проте продовження de-jure та de-facto не відбулося.

Актуально: Протасов: Павелко навіть заробітної платні в УАФ не отримує

Рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Андрія Павелка, не набрало законної сили! Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції.

Тому наразі таке рішення не набуло чинності. Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, оскаржили попередні ухвали суду й сьогодні продовжують виконувати свої посадові обов’язки. Апеляційний розгляд триває.

Разом із тим прокурор узагалі не міг ініціювати продовження відсторонення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а строк відсторонення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати.

Просимо ЗМІ уважно перевіряти інформацію та не вдаватися до маніпуляцій", - йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ провело обшуки у Будинку футболу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик 7664
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 2711
Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко 2427
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 3632
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 3391
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО 4963
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17042
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7053
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28940
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66298
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 66295
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24432