Вацко засудив УАФ за співпрацю з Joma

Компанія Joma, яка є технічним спонсором збірної України з футболу, продовжує співпрацювати з російськими клубами.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко.

"Що ж виходить. Носити порожні коробки в брендованому одязі класу "люкс" на Закарпатті – ми патріоти. Пояснювати усі свої професійні факапи якимось ефемерним російським слідом чи осередками ФСБ – ми патріоти. А коли потрібно показати позицію не у Facebook Протасова, а на справі справжньою роботою у стислі терміни – це не для нас.

Карпати оголосили про перехід на форму Nike — показали позицію. Кривбас заліпив лого Joma на своєму екіпіруванні та дав зрозуміти, яким буде наступний крок, а це буде заміна технічного партнера — він теж показав позицію. А УАФ із сотнею мільйонерів віцепрезидентів чи УАФ Маркетинг із мільйонними зарплатнями керівництва що?

"Яка ж тут проблема" говорять, "ми тут ні до чого". "Фух, Слава Богу, Joma написала, що вона тут ні до чого, це у нас геморою не буде — форму змінювати, неустойку платити, роботи скільки потрібно. А роботу робити — це ж не для нас, не для статусних мільйонерів".

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Пам’ятаєте, як там Андрій Павелко у своєму Фейсбуці писав: "ЗСУ продовжать відбивати атаки окупантів на передовій, а команда УАФ дає бій на футбольному фронті". Б###ь, та якби ЗСУ так із москалями на передовій боролися, як УАФ працює на футбольному фронті, то у Львові вже у квітні 2022-го рубль би ходив, а "Криївку" перейменували б в "Пельменная", - відзначив Вацко.