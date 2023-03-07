Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта

Іспанська компанія щось недоговорює?

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, компанія Joma, яка є технічним спонсором збірної України з футболу, дала офіційну відповідь на запит від Української асоціації футболу з приводу можливої співпраці з російськими командами.

У заяві заперечувався будь-який стосунок до свіжої презентації форми Зєніта та загалом усіх клубів із росії та білорусі. Втім, українські телеграм-канали помітили цікаву особливість на офіційному сайті представників терористичної країни.

Так, KDK (його ведуть журналісти Сергій Болотніков та Андрій Сеньків) зробив висновок, що форма пітерського клубу - повністю ексклюзивна. І це, на думку авторів, доводить, що Joma у своїй відповіді УАФ або бреше, або щось недоговорює.

Бий-біжи, зі свого боку, звертає увагу на те, що на бірках "Зєніта" є знак ексклюзивного дизайну.

Нагадаємо, Joma була змушена публічно реагувати після того, як УАФ зажадала пояснень через представлення форми Зєніта. А львівські Карпати взагалі припинили співпрацю з іспанським екіпірувальником через підозру на роботу компанії в росії.

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