Гливинський: Joma припинила будь-яку комерційну діяльність на території росії

Ніхто з гравців збірної України не відмовлявся носити екіпірування Joma.

Про це заявив пресаташе збірної України та глава Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.

"Окремі телеграм-канали, а за ними і окремі неперебірливі ЗМІ, поширили інформацію про те, що окремі гравці національної команди відмовилися вдягати форму Joma на зборах команди. І в то й же час на сайті й соцмережах УАФ, а також в ЗМІ, які поширюють наш контент з НТЗ збірної, на всіх фото і відео чудово видно, що всі гравці національної команди без винятку на тренуваннях і на матчі з Брентфордом одягнуті у форму Joma – технічного партнера збірної, який чітко заявив, що припинив будь-яку комерційну та спонсорську діяльність на території росії та білорусі".