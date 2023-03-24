Гливинський: Joma припинила будь-яку комерційну діяльність на території росії

Джерело - Чемпіон.
Ніхто з гравців збірної України не відмовлявся носити екіпірування Joma.
Про це заявив пресаташе збірної України та глава Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.
"Окремі телеграм-канали, а за ними і окремі неперебірливі ЗМІ, поширили інформацію про те, що окремі гравці національної команди відмовилися вдягати форму Joma на зборах команди. І в то й же час на сайті й соцмережах УАФ, а також в ЗМІ, які поширюють наш контент з НТЗ збірної, на всіх фото і відео чудово видно, що всі гравці національної команди без винятку на тренуваннях і на матчі з Брентфордом одягнуті у форму Joma – технічного партнера збірної, який чітко заявив, що припинив будь-яку комерційну та спонсорську діяльність на території росії та білорусі".
Актуально: Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта
"Тоді на кого розрахований такий вкид від анонімних телеграм-каналів? Це ж настільки треба не поважати своїх читачів, щоб годувати їх такою відвертою маячнею? Відтак закликаю ЗМІ поширювати лише офіційну та перевірену інформацію і не популяризувати брудні анонімні "помийки", – написав Гливинський