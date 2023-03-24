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Гливинський: Joma припинила будь-яку комерційну діяльність на території росії

Вчора 23:59 52 0
Гравці збірної України не відмовлялися носити екіпірування Joma
Гливинський: Joma припинила будь-яку комерційну діяльність на території росії
#Joma, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Гливинський

Джерело - Чемпіон.

Ніхто з гравців збірної України не відмовлявся носити екіпірування Joma.

Про це заявив пресаташе збірної України та глава Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.

"Окремі телеграм-канали, а за ними і окремі неперебірливі ЗМІ, поширили інформацію про те, що окремі гравці національної команди відмовилися вдягати форму Joma на зборах команди. І в то й же час на сайті й соцмережах УАФ, а також в ЗМІ, які поширюють наш контент з НТЗ  збірної, на всіх фото і відео чудово видно, що всі гравці національної команди без винятку на тренуваннях і на матчі з Брентфордом одягнуті у форму Joma – технічного партнера збірної, який чітко заявив, що припинив будь-яку комерційну та спонсорську діяльність на території росії та білорусі".

  Актуально: Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта

"Тоді на кого розрахований такий вкид від анонімних телеграм-каналів? Це ж настільки треба не поважати своїх читачів, щоб годувати їх такою відвертою маячнею? Відтак закликаю ЗМІ поширювати лише офіційну та перевірену інформацію і не популяризувати брудні анонімні "помийки", – написав Гливинський

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