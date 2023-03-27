Зінченко: Сака переміг сьогодні, але я візьму реванш

Гравець збірної України відзначив свого партнера по Арсеналу

Джерело - Mirror.

Вінгер збірної Англії Букайо Сака провів хороший матч проти збірної України (2:0) в кваліфікації Євро-2024.

Про це заявив його партнер по Арсеналу Олександр Зінченко.

"Сака - чудовий гравець. Очевидно, що він зараз у вогні, бажаю йому зберегти це до кінця сезону. На полі немає друзів. На жаль, Сака переміг сьогодні, але я візьму реванш", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, у складі збірної України за матч з Англією (2:0) найкращі оцінки отримали захисник Олександр Сваток і голкіпер Анатолій Трубін.