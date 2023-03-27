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Зінченко: Сака переміг сьогодні, але я візьму реванш

Сьогодні 11:55 67 0
Гравець збірної України відзначив свого партнера по Арсеналу
Зінченко: Сака переміг сьогодні, але я візьму реванш
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Сака, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Mirror.

Вінгер збірної Англії Букайо Сака провів хороший матч проти збірної України (2:0) в кваліфікації Євро-2024.

Про це заявив його партнер по Арсеналу Олександр Зінченко.

"Сака - чудовий гравець. Очевидно, що він зараз у вогні, бажаю йому зберегти це до кінця сезону. На полі немає друзів. На жаль, Сака переміг сьогодні, але я візьму реванш", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, у складі збірної України за матч з Англією (2:0) найкращі оцінки отримали захисник Олександр Сваток і голкіпер Анатолій Трубін.

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