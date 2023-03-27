Зінченко: Сака переміг сьогодні, але я візьму реванш

Джерело - Mirror.
Вінгер збірної Англії Букайо Сака провів хороший матч проти збірної України (2:0) в кваліфікації Євро-2024.
Про це заявив його партнер по Арсеналу Олександр Зінченко.
"Сака - чудовий гравець. Очевидно, що він зараз у вогні, бажаю йому зберегти це до кінця сезону. На полі немає друзів. На жаль, Сака переміг сьогодні, але я візьму реванш", - сказав Зінченко.
Нагадаємо, у складі збірної України за матч з Англією (2:0) найкращі оцінки отримали захисник Олександр Сваток і голкіпер Анатолій Трубін.