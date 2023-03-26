Джерело - Чемпіон.
У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 26 березня
Група С
Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп
Голи: 1:0 - 37 Кейн, 2:0 - 40 Сака
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Мавуайр, Чілвелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем (Галлахер 85), Сака, Кейн (Тоні 81), Меддісон (Грилиш 85)
Україна: Трубін, Караваєв (Буяльський 61), Сваток, Матвієнко, Миколенко (Соболь 61), Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зінченко, Маліновський, Яремчук (Довбик 74), Мудрик (Циганков 61)
Попередження: Маліновський 69