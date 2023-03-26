Голи Кейна та Сака пронесли перемогу Англії

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, 26 березня

Група С

Англія - Україна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Кейн, 2:0 - 40 Сака

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Мавуайр, Чілвелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем (Галлахер 85), Сака, Кейн (Тоні 81), Меддісон (Грилиш 85)

Україна: Трубін, Караваєв (Буяльський 61), Сваток, Матвієнко, Миколенко (Соболь 61), Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зінченко, Маліновський, Яремчук (Довбик 74), Мудрик (Циганков 61)

Попередження: Маліновський 69