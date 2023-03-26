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Англія - Україна 2:0: огляд матчу

Сьогодні 22:08 141 0
Голи Кейна та Сака пронесли перемогу Англії
Англія - Україна 2:0: огляд матчу
Фото: AFP
#Англія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 26 березня
Група С

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Англія - Україна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Кейн, 2:0 - 40 Сака

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Мавуайр, Чілвелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем (Галлахер 85), Сака, Кейн (Тоні 81), Меддісон (Грилиш 85)

Україна: Трубін, Караваєв (Буяльський 61), Сваток, Матвієнко, Миколенко (Соболь 61), Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зінченко, Маліновський, Яремчук (Довбик 74), Мудрик (Циганков 61)

Попередження: Маліновський 69

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