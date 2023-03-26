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Збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 20:56 174 0
Збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024
#Гаррі Кейн, #Олександр Сваток

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.

Руслан Ротань, який одночасно обіймає три посади, не може записати собі в актив позитивний результат у матчі на Вемблі. Збірна України поступилася з рахунком 0:2. 

З перших хвилин матчу англійці тиснули на ворота Трубіна. Останній в одному з епізодів у першому таймі припустився помилки, але у зіткненні з нападником суперника парирував добивання. Хвилювався дебютант Сваток, який, здавалося, порушив правила проти Кейна, але пенальті не було призначено. А 37-ій хвилині Караваєв за спиною проґавив Кейна, який відкрив рахунок. Вже через три хвилини Сака подвоїв рахунок. У другому таймі матчу забитих голів не було.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 26 березня
Група С

Англія - Україна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Кейн, 2:0 - 40 Сака

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Мавуайр, Чілвелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем (Галлахер 85), Сака, Кейн (Тоні 81), Меддісон (Грилиш 85)

Україна: Трубін, Караваєв (Буяльський 61), Сваток, Матвієнко, Миколенко (Соболь 61), Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зінченко, Маліновський, Яремчук (Довбик 74), Мудрик (Циганков 61)

Попередження: Маліновський 69

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