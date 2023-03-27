Зінченко: Тренер сказав вірити у наш вихід на Євро

Джерело - УЄФА.
Збірна України зберігає шанси на вихід на Євро-2024 попри поразку від Англії (2:0).
Про це заявив капітан національної команди Олександр Зінченко.
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"Нелегко повернутися після 0:2. Ми знали, наскільки сильною є Англія. У таких матчах великі гравці диктують все. Тренер сказав, що ми все ще повинні вірити у наш вихід. У нас чудова команда в плані потенціалу, багато молодих гравців. Авжеж ми повинні вчитися, але сьогоднішній матч став неймовірним досвідом", – сказав Зінченко.
Нагадаємо, у складі збірної України за матч з Англією (2:0) найкращі оцінки отримали захисник Олександр Сваток і голкіпер Анатолій Трубін.