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Збірна Казахстану сенсаційно перемогла Данію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 18:02 66 0
Збірна Казахстану сенсаційно перемогла Данію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна Казахстану вдома здобула вольову перемогу над Данією.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 26 березня
Група Н

Казахстан - Данія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Гейлукнд, 0:2 - 36 Гейлунд, 1:2 - 73 Зайнутдінов, 2:2 - 86 Тагиберген, 3:2 - 89 Аймбетов

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Сьогодні, 26 березня, у відборі на Євро-2024 відбудеться ще 7 матчів:

19:00. Англія - Україна

19:00. Ліхтенштейн - Ісландія

19:00. Словенія - Сан-Марино

21:45. Люксембург - Португалія

21:45. Мальта - Італія

21:45. Північна Ірландія - Фінляндія 

21:45. Словаччина - Боснія і Герцеговина 

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