Збірна Казахстану сенсаційно перемогла Данію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна Казахстану вдома здобула вольову перемогу над Данією.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 26 березня
Група Н
Казахстан - Данія 3:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Гейлукнд, 0:2 - 36 Гейлунд, 1:2 - 73 Зайнутдінов, 2:2 - 86 Тагиберген, 3:2 - 89 Аймбетов
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Сьогодні, 26 березня, у відборі на Євро-2024 відбудеться ще 7 матчів:
19:00. Англія - Україна
19:00. Ліхтенштейн - Ісландія
19:00. Словенія - Сан-Марино
21:45. Люксембург - Португалія
21:45. Мальта - Італія
21:45. Північна Ірландія - Фінляндія
21:45. Словаччина - Боснія і Герцеговина