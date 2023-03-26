Збірна Казахстану сенсаційно перемогла Данію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна Казахстану вдома здобула вольову перемогу над Данією.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, 26 березня

Група Н

Казахстан - Данія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Гейлукнд, 0:2 - 36 Гейлунд, 1:2 - 73 Зайнутдінов, 2:2 - 86 Тагиберген, 3:2 - 89 Аймбетов

Сьогодні, 26 березня, у відборі на Євро-2024 відбудеться ще 7 матчів:

19:00. Англія - Україна

19:00. Ліхтенштейн - Ісландія

19:00. Словенія - Сан-Марино

21:45. Люксембург - Португалія

21:45. Мальта - Італія

21:45. Північна Ірландія - Фінляндія

21:45. Словаччина - Боснія і Герцеговина