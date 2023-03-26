Збірна Італії переграла Мальту, Португалія розгромила Люксембург: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу відбулося вісім матчів.
Казахстан - Данія 3:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Гейлукнд, 0:2 - 36 Гейлунд, 1:2 - 73 Зайнутдінов, 2:2 - 86 Тагиберген, 3:2 - 89 Аймбетов
Північна Ірландія - Фінляндія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 28 Каллман
Словенія - Сан-Марино 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Шешко, 2:0 - 60 Ді Майо (авт)
Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп
Група С
Голи: 1:0 - 37 Кейн, 2:0 - 40 Сака
Мальта - Італія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Ретегі, 0:2 - 27 Пессіна
Група J
Ліхтенштейн - Ісландія 0:7 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Олафссон, 0:2 - 38 Гаральдссон, 0:3 - 48 Гуннарссон, 0:4 - 68 Гуннарссон, 0:5 - 73 Гуннарссон, 0:6 - 85 Гудйонсен, 0:7 - 87 Еллертссон
Люксембург - Португалія 0:6 (0:4)
Голи: 0:1 - 9 Роналду, 0:2 - 15 Фелікс, 0:3 - 18 Сілва, 0:4 - 31 Роналду, 0:5 - 77 Отавіу, 0:6 - 89 Леау
Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Мак, 2:0 - 40 Гараслін