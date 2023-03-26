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Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 13:31 25394 0
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024-го року матчем проти фаворита збірної Англії.

Матч відбудеться у неділю, 26 березня о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного в сервісі Volia TV.

Виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.

Нагадаємо, Англія та Україна представляють групу C, у якій також зіграють збірні Італії, Мальти та Північної Македонії.

Фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

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