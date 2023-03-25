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Соль: Не бачу різниці в 95 млн між Мудриком та Циганковим

Сьогодні 17:39 190 0
Нападник Динамо порівняв трансфери Мудрика та Циганкова
Соль: Не бачу різниці в 95 млн між Мудриком та Циганковим
#Динамо Київ, #Жирона, #Фран Соль, #Віктор Циганков, #Челсі, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Le Sportiu de Catalunya.

Вінгер Жирони Віктор Циганков зробив для Динамо більше ніж гравець Челсі Михайло Мудрик для Шахтаря.

Такою думкою поділився форвард киян, який виступає в оренді в Малазі, Фран Соль.

"Я був дуже здивований, оскільки не бачу різниці у 95 млн між ними. Це ринкова проблема, і Жирона дуже добре попрацювала для її вирішення".

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"Запевняю вас, що такої різниці немає, оскільки Віктор був одним із найкращих бомбардирів київського Динамо і зробив набагато більше, ніж Мудрик, у якого в Шахтарі був лише один гарний рік. У майбутньому побачимо, але поки що він цього не показав", - сказав Соль.

Форвард Динамо Фран Соль найближчим часом може стати вільним агентом.

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