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Хацкевич: Динамо втратило 40% потенціалу в атаці після відходу Циганкова

Сьогодні 11:39 127 0
Олександр Хацкевич оцінив перспективи Динамо
Хацкевич: Динамо втратило 40% потенціалу в атаці після відходу Циганкова
#Динамо Київ, #Олександр Хацкевич, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Циганков

Джерело - ukrfootball.ua.

Динамо необхідно показувати характер та командний дух у наступних матчах чемпіонату України.

Про це розповів екстренер киян Олександр Хацкевич.

"Я не бачу за рахунок чого Динамо може додати. Після відходу Циганкова Динамо втратило 40 відсотків потенціалу в атаці. У нульовій грі з Дніпром-1 результат визначив досвід, майстерність та виконання Буяльського. Зараз Віталій пропускав матч із Зорею через дискваліфікацію, а Динамо і так моменти даються дуже важко. У них немає нападника, травмований Шапаренко. Тому поразка стала наслідком саме цих проблем. Динамо залишається сподіватися лише на характер та командний дух.

У Дніпра-1 більший потенціал в атаці завдяки Пихальонку та Довбику, але, як показала гра з Динамо, вони зараз не в оптимальних кондиціях. Плюс у Дніпра-1 прийшло багато легіонерів, яким потрібен час на адаптацію. Так, дніпряни взяли досвідчених хлопців із Металіста, але не можна сказати, що вони стануть лідерами – це скоріше для довжини лавки.

Дніпро-1 випереджає Динамо на 6, а потенційно ‒ на 9 очок, але їм ще потрібно виграти перенесений матч. А, судячи з останніх ігор команди в єврокубках та чемпіонаті, вони теж не відрізняються результативністю. Тому все не так сумно для Динамо, але киянам треба стрибнути вище голови. 

Поки що багато розмов про молодь Динамо, але на цей момент ця молодь не здатна вирішувати завдання у боротьбі за чемпіонство", - сказав Хацкевич.

Раніше Динамо мінімально поступилося Зорі.

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