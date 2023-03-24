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Зінченко - про емоційні святкування: Ми люди, а не роботи

Сьогодні 18:47 140 0
Українець прокоментував свої емоційні святкування голів
Зінченко - про емоційні святкування: Ми люди, а не роботи
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Daily Mail.

Кожна гра в АПЛ важлива для лондонського Арсеналу.

Про це розповів захисник лондонців Олександр Зінченко.

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"Ми люди, а не роботи. Ми просто виконуємо свою роботу, і коли робота виконана вдало, чому нам не дозволяють святкувати? Я не розумію. Звісно, ми ще не виграли АПЛ, попереду ще багато матчів. Але кожна гра в АПЛ дуже важка... Тому ми й святкуємо", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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