Леоненко: Зінченко платить за статті про себе

Захисника Арсенала Олександра Зінченка переоцінюють українські журналісти.

Про це розповів колишній нападник Динамо та збірної України Віктор Леоненко у коментарі FanDay.

"Зараз просто це модна модель грати на фланзі захисту зі зміщенням до центру. Користуючись нагодою, передаю привіт Вацку, який казав, що я не розуміюсь на футболі. Я вважаю, що футбол нікуди не пішов, і швидше за Блохіна і Бєланова ніхто ще не бігав.

Зінченко просто везучий. Чому ви вирішили, що в Англії про нього пишуть не трактористи? Може він платить за статті про себе, я ж не знаю. В Україні він точно платить, я навіть знаю кому, але не говоритиму. Проте я за це не звинувачую Зінченка.

Пишуть, що він "супер", а дивишся на статистику – один гол і два асисти. У нас такі, як Вацки, люблять дивитися на таблиці, де Арсенал йде на першому місці, і робити висновки. А якщо брати саме Вацка, то він просто читає іноземну пресу та переказує її", — сказав Леоненко.