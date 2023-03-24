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Коноплянка: Я завжди буду тільки підтримувати молодь

Сьогодні 18:01 79 0
Вінгер збірної України розповів про молодь національної команди
Коноплянка: Я завжди буду тільки підтримувати молодь
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка

Джерело - Чемпіон.

Молоді гравці збірної України готові замінити ветеранів національної команди.

Про це розповів вінгер Євген Коноплянка.

"Я цих всіх молодих хлопців знаю - Бондаренко, Судаков були в Шахтарі. Знаю, на що вони здатні. Молодь у нас дуже перспективна. Нас у будь-яку хвилину можуть замінити. Звісно, я завжди буду їх тільки підтримувати, щоб вони прогресували, робили конкуренцію. Вони цим дуже добре користуються, добре тренуються. У них гарна перспектива. Все в наших руках, вони молодці".

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"Коли я побачив себе у списку, ви навіть не знаєте, що у мене було всередині. Наче вперше викликали до збірної, були такі емоції. Хочу сказати, що мене переповнюють емоції. Я можу, буду давати на футбольному полі все, на що я ще здатний", – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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