Головне
У збірної України перед матчем з Англією кадрові втрати: аналізуємо можливі варіанти
Сьогодні 12:16 782
Букмекери дали невтішний прогноз на матч Англія - Україна
Сьогодні 18:41 39
Каліна розпочинає турнір в Маямі проти ексчетвертої ракетки світу та переможниці Australian Open-2020
Сьогодні 18:28 56
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024
Сьогодні 15:59 837
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 15:38 2755
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:45 1811
Матч Англія - Україна в цифрах
Сьогодні 07:07 455
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 23:57 2786
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 4390
Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії
Вчора 22:45 459
Блоги
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі Андрій Дунець
Сьогодні 18:12 96
Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт
Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:08 125
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео Андрій Дунець
Сьогодні 16:44 570
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024 Андрій Дунець
Сьогодні 15:59 833
З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією
З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією Андрій Дунець
Вчора 17:46 666
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Андрій Твердохліб
22.03.2023 18:56 25436
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України Андрій Дунець
22.03.2023 18:00 3241
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Андрій Дунець
22.03.2023 11:24 2449
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Андрій Дунець
21.03.2023 14:00 5605 3
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Андрій Дунець
21.03.2023 12:27 16646 5
Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО
Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО Андрій Дунець
21.03.2023 12:22 688
Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером - ВІДЕО
Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером - ВІДЕО Андрій Дунець
20.03.2023 22:55 1070
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Андрій Дунець
20.03.2023 22:34 3682
Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто
Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто Андрій Дунець
20.03.2023 18:31 2001
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич Андрій Дунець
20.03.2023 18:25 2155
Звільнили перед матчем із командою Зінченка: Патрік Вієйра та Крістал Пелас – історія, яка красиво починалась, але сумно закінчилась
Звільнили перед матчем із командою Зінченка: Патрік Вієйра та Крістал Пелас – історія, яка красиво починалась, але сумно закінчилась Андрій Дунець
20.03.2023 16:55 1006
Футболіст Кевіллі Руан забив феноменальний гол - пробіг 80 м із м'ячем і закинув того за комірець голкіперу
Футболіст Кевіллі Руан забив феноменальний гол - пробіг 80 м із м'ячем і закинув того за комірець голкіперу Андрій Твердохліб
19.03.2023 21:43 1441
Фанати Жирони заспівали пісню на честь Циганкова
Фанати Жирони заспівали пісню на честь Циганкова Андрій Твердохліб
19.03.2023 21:23 1161
Питання вирішене, але буде цікаво: головні інтриги матчу Барселона – Реал
Питання вирішене, але буде цікаво: головні інтриги матчу Барселона – Реал Андрій Дунець
19.03.2023 17:09 1709
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! Nastya Bolshakova
19.03.2023 12:16 3327
Прямі трансляції

Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі

Сьогодні 18:12 Андрій Дунець 100 0
Футбол — штука вкрай серйозна
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі
#Збірна України з футболу, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Поки тимчасово головний тренер збірної України Руслан Ротань ночі недосипає — ламає голову, чим здивувати Англію, — ми вже придумали, що робити в Лондоні. Як відомо, все геніальне просте, а для успіху іноді достатньо вміти дивитися далі свого носа. То що ж має взяти за стратегію Руслан Петрович? До вашої уваги — рецепти вбивчої сили. 

Пане Руслане, ваш протеже — це ж головна зброя української перемоги, бо Коноплянка може більше!

Всі ми знаємо, що крім занять футболом, за межами поля Коноплянка ще й завжди на півставки підпрацьовував тамадою. Можливо, це і є одна з причин надто раннього згасання зірки Євгена-футболіста, та то окрема розмова… А ми про справи нинішні. 

Фото - інстаграм Євгена Коноплянки

Щойно дивом повернувшись у головну команду країни, гострий на язик футболіст вже розповідає футболістам Шахтаря про "сімочку", згадуючи розгром від Феєнорда. І це перед матчем, коли суперник сильніший за твою команду на кілька голів? А ми ж звикли, що футболісти — страх як забобонні люди…  

Ні, невимушена атмосфера в таборі — це добре, але ж якщо в тебе під боком є постійний генератор ідей, його треба експлуатувати по повній. А тому — Коноплянку треба використовувати правильно! Будьмо відверті — шансів зіграти в Євгена небагато. Тож чи не ліпше направити гостре лезо його слова в бік суперника?.. 

А от якщо в лоб — відвідати розташування опонента, який від такої нахабності ще й неабияк очманіє. А там — анекдоти, підстьобування, смішинки. Хоч до ранку. Стане в нагоді й англійська Євгена, яку він так і не застосував у Ліверпулі через зірваний трансфер. Ну ж бо, пане Руслане, покажіть, що ви зробили вибір на користь усіх запрошених на збір футболістів не просто так!  

Читайте також: Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією

Будь ласка, не припиняйте грати ще до стартового свистка!

Останнє рандеву збірної України з англійцями закінчилося вкрай вдало. Для надій суперника відпочити перед півфіналом Євро-2020. Давайте скажемо, як говорять у нашій політиці, непопулярну річ: той матч ми програли ще до його початку. Не тільки футболісти, а й головний тренер Андрій Шевченко вирішили, що взяли бога за бороду в попередньому матчі зі Швецією, й тут творця гнівити вже не варто. Образиться, а як ви думали?! 

Фото - Associated Press

Інша причина такого відношення криється в стадії турніру та статусі суперника. Мовляв, ну що з ними тягатися, все й так ясно, а ми ж усе одно вже молодці! А тому картинка, коли хтось десь недобіг, хтось на півсекунди вимкнувся з боротьби, бо "й так все ясно", а хтось не напружувався необхідністю вивчати особливості ігрових якостей візаві до гри, майоріла протягом усієї зустрічі в Римі. Ризик повторення такого відношення до справи є й на цей раз. А тому втовкмачувати гравцям збірної України, що вони — професійні футболісти, а не туристи в одній з головних столиць світу, треба ще в літаку.  

У нас вистачає гравців, які вміють створювати, не треба лише руйнувати

Пізній Ротань — не те щоб Андреа Пірло українського футболу, але виконавець, який займався в центрі полі не тільки відбором мяча. З англійцями нам не завадить ні Дженнаро Гаттузо, ні хоча б інший багаторічний одноклубник італійського Маестро Массімо Амброзіні, але якось обійдемося й підручними засобами у вигляді Сергія Сидорчука та Тараса Степаненка. 

Проте якщо на "Вемблі" й без того затюкана обставинами наша команда спробує зачинити підступи до своїх володінь, чекай біди. Ротань знає, як відвойовувати центральний плацдарм, але опираючись на свої бійцівські якості, опоненти з найсильнішої ліги світу з інтенсивністю, яка перевершує реалії матчів УПЛ приблизно так, як Ф-16 кращий за Су-25, швидко зроблять із наших опорників зовсім не київську котлету. Тут саме варто сказати, що в нас достатньо хлопців, які показують клас у провідних лігах Європи саме в атаці. Вони що, приїдуть у головну команду країни з іншою свідомістю?

Де Данило Ігнатенко? Щоб не відповідати в риму, треба питати в самого Ротаня, бо вміння цього козака вести силову боротьбу може виявитися тією дещицею, якої нам і не вистачить. "Чомусь", еге ж Руслане Петровичу? 

Фото - УАФ

Читайте також: Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося

Оберніть нашу ваду в нашу силу: Англія забула, що таке переможна Україна

Єдиної звитяги над "Трьома левами" Україна досягла у 2009-му в рідному місті Ротаня, а сам нині головний тоді відіграв усі 90 з гаком хвилин. Й оскільки рецепт перемоги над родоначальниками для тренера не є якоюсь абстракцією, Ротаню саме час звернути увагу на головне — психологію. 

Щоб примусити суперника повірити у вашу слабкість, треба приспати його пильність. Що б там не розповідав своїм хлопцям Саутгейт про повагу до нашої команди, в уяві серів ми — все та ж кривенька качечка, а не рівноцінний опонент, яку їм вдало підсунули у чвертьфіналі першості Європи.

З того часу Англія у більшості своїй не змінилася, а проти нас усе, окрім надій найбільш відчайдушних уболівальників. Та коли від тебе не очікують нічого, проявити себе й здивувати візаві в рази легше. Крім перемоги, у восьми протистояннях з англійцями Україна ще й двічі грала внічию. Мирова — не про сьогодення нашої держави, але цього разу нас теж влаштує.

Максим Салівон, Чемпіон

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про вихід нових цікавих текстів про спорт!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 2786
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2755
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі 1311
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 4390
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю 1811
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2368
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22437
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1043
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 256972 4
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13849 6
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4158
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53637