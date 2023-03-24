Шевченко - про Мудрика: АПЛ вимагає результатів прямо зараз

Джерело - The Athletic.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик може розкритися в АПЛ в майбутньому.
Про це розповів колишній нападник лондонців Андрій Шевченко.
"Челсі купив талановитого гравця, коли він ще дуже молодий. Це на майбутнє. Він тільки починає свій шлях у серйозній футбольній кар‘єрі. Його перший крок, перехід до Челсі, є правильним. Він є частиною амбітного проєкту та знаходиться у надійних руках. Рішення отримати його прямо зараз залежало від того, наскільки клуб вірить у його талант".
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"У нього дуже довгий контракт, це дуже незвично. Челсі інвестує у своє майбутнє. АПЛ зазвичай вимагає результатів прямо зараз, але давайте подивимося, що буде за ці вісім років. Давайте подивимося, що він може зробити в довгостроковій перспективі. Клуб повинен терпляче ставитися до нього, вірити в його талант", – сказав Шевченко.
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
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