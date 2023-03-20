Власник Челсі хочу побудувати новий стадіон за 2 млрд фунтів

Челсі може отримати новий стадіон

Власник Челсі Тодд Боелі має намір збудувати для клубу новий стадіон.

Про це повідомляє Daily Mail.

Будівництво нової арени планується на місці Стемфорд Бридж. Нова місткість становитиме близько 60 тисяч глядачів, а витрати – 2 мільярди євро.

Боелі при цьому потрібно викупити площу у компанії Stroll, яка надає житло ветеранам Збройних Сил.

У випадку, якщо ця ідея буде реалізована, новий стадіон у Челсі з’явиться не швидше 2030 року.

На момент будівництва команда, ймовірно, гратиме на Вемблі або на арені Фулгема. Боелі вже спілкувався з власником цього лондонського клубу. Альтернативний варіант – регбійний стадіон Твікенгем.

Раніше Евертон з Миколенком вирвав нічию у Челсі Мудрика.