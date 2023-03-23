Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Вчора 15:31 533
Усик повернувся до України
Сьогодні 21:30 172
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:12 2412
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі
Сьогодні 21:02 312
Казахстан поступився Словенії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:10 274
Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 18:00 337
З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією
Сьогодні 17:46 366
Визначились арбітри матчу Англія - Україна у відборі на Євро-2024
Сьогодні 17:21 330
Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open
Сьогодні 17:03 845 1
Тимощук подав позов на УАФ у CAS
Сьогодні 16:17 631
Прямі трансляції

Динамо відкрило Пункт незламності біля стадіону імені Валерія Лобановського

Сьогодні 20:02 144 0
На відкритті були присутні вихованці Динамо 2010 року
Динамо відкрило Пункт незламності біля стадіону імені Валерія Лобановського
#Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо разом з благодійним фондом STELP та благодійним фондом "Фундація друзів України" відкрило брендовий динамівський "Пункт незламності" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Його розташували в центрі столиці України - біля стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

На відкритті були присутні вихованці Динамо 2010 року народження та двоє гравців команди U19 - Андрій Маткевич та Арсеній Філатов.

  Дивіться: Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою

Коментарі ()
Популярне зараз
Руїс викликав Ф’юрі на поєдинок Руїс викликав Ф’юрі на поєдинок 1450
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 2412
Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open 845 1
Збірна України U-19 програла Люксембургу в 1 турі відбору Євро-2023 Збірна України U-19 програла Люксембургу в 1 турі відбору Євро-2023 1608
Ребров може продовжити контракт з Аль-Айном - коментатор Ребров може продовжити контракт з Аль-Айном - коментатор 698
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 2650 4
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29215
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239382
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73276 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24731 3
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1038
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43034