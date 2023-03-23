Динамо відкрило Пункт незламності біля стадіону імені Валерія Лобановського

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Динамо разом з благодійним фондом STELP та благодійним фондом "Фундація друзів України" відкрило брендовий динамівський "Пункт незламності" у Києві.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Його розташували в центрі столиці України - біля стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.
На відкритті були присутні вихованці Динамо 2010 року народження та двоє гравців команди U19 - Андрій Маткевич та Арсеній Філатов.
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