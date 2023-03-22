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Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою

Сьогодні 18:56 Андрій Твердохліб 6029 0
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою

Джерело - Чемпіон.

22 березня свій 60-й день народження відсвяткував легендарний захисник Динамо та збірної СРСР Олег Кузнєцов. А ви знали, що Катерина Кузнєцова - відома українська акторка - є його донькою?

На початку повномасштабного вторгнення Катерина відпочивала на острові Тенерифе, а її сім’я перебувала в Києві. Дівчина прийняла позицію "насолоджуватися усім", як вона говорила у своєму інтерв’ю: "Я сказала собі, що я не буду відволікати себе від війни: дивитися фільми, пити вино. Я собі сказала, що буду все проживати".

Катерину Кузнєцову з незрозумілих причин завжди вважали російською акторкою. Було багато чуток, що дівчина поїхала до росії за кращим життям, проте вона все заперечила:

"Для мене було шоком, що мене вважають російською актрисою. Я ніколи не думала змінювати громадянство, це було моїм принципом. Я завжди ігнорувала пропозиції, котрі передбачали зйомку в анексованому Криму або з людьми, котрі гучно виступають проти України. У 2009 році я зрозуміла, що в тут (в Україні) я не потрібна. Я поїхала до рф, щоб дізнатися, як там… На той період я мала стосунки зі своїм колишнім чоловіком, який постійно мене кликав до себе".

Чому не повернулася після 2014

Катерина Кузнєцова зізналася, що їй дуже соромно, що вона не повернулася до України у 2014-му. За словами акторки, вона не розуміла всього масштабу. Окрім того, дівчина мала багато роботи, контрактів, вона не могла підвести людей.

 Акторка мала чоловіка росіянина Євгена Проніна, з яким одружилася у 2014 році, проте через початок агресії росії щодо України пара відмовилася від гучного святкування. Зі своїм тодішнім обранцем Катерина розлучилася. Подейкували, що це через різні політичні погляди, але дівчина все заперечила. На початку повномасштабної війни діти Катерини були в росії. Вона планувала їх забрати, а нажиту нерухомість та машину продати. Кузнєцова не збирається повертатися у Москву, де не була після 24 лютого. 

 Зараз акторка перебуває в Амстердамі, де грає у виставі "Щасливий день". Сценарій написаний повністю українською, щоб потішити біженців рідною мовою у Нідерландах. Катерина активно веде інстаграм, де показує свою чітку позицію. Виставляє багато фото та відео на українську тематику, а на її аватарці майорить синьо-жовтий стяг.

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