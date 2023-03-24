Ротань: Гра з Англією буде на 300 відсотків складніша

Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Брентфорда (2:0)

Збірна України зіграла важливий спаринг з Брентфордом В перед матчем зі збірною Англії у відборі на Євро-2024.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань.

"За цей період тренувань у нас було дуже мало. Важливо проводити такі матчі, де ми можемо відчути впевненість. Думаю, хлопці провели гарну гру, професійно поставилися до неї. Актуально: Брентфорд B - Збірна України 0:2: огляд матчу Я сказав їм, що в неділю буде на 300 відсотків складнішою гра в плані стадіону, мотивації від збірної Англії, самовіддачі, гри один в один. Англія цим славиться", — розповів Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.