Головне
У збірної України перед матчем з Англією кадрові втрати: аналізуємо можливі варіанти
Сьогодні 12:16 56
Безлад у Неаполі: конкуренти збірної України стартували у відборі на Євро-2024
Сьогодні 12:03 109
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:00 1613
Матч Англія - Україна в цифрах
Сьогодні 07:07 348
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 23:57 2711
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 4069
Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії
Вчора 22:45 417
Усик повернувся до України
Вчора 21:30 677
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі
Вчора 21:02 1221
Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі
Вчора 18:00 576
Прямі трансляції

Брентфорд B - Збірна України 0:2: огляд матчу

Сьогодні 10:55 225 0
Брентфорд B - Збірна України 0:2: огляд матчу
Брентфорд B - Збірна України 0:2: огляд матчу
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула перемогу над Брентфордом 2 у межах контрольного поєдинку.

Контрольний поєдинок
23 березня

Брентфорд B - Збірна України 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Сваток, 0:2 - 65 Судаков

Брентфорд В: Вінтерботтом, Вілсон, Адедокун, Крама, Олакігбе, Тревітт, Гілберт,  Дасілва, Лісбі, Янссон, Сила.

Україна (1-й тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук.

Україна (2-й тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю 1613
Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open 1367 1
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі 1221
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 2711
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2267
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 4069
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112745
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14437 3
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19472
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16651
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22436
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7233