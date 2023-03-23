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Казахстан поступився Словенії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

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Відбулися матчі кваліфікації Євро-2024
Казахстан поступився Словенії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Відбувся перший матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024. 

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
23 березня

Казахстан - Словенія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Самородов, 1:1 - 47 Брекало, 1:2 - 78 Віпотнік

Сьогодні, 23 березня, відбудеться ще кілька матчів кваліфікації до Євро-2024.

21:45 Боснія і Герцеговина - Ісландія

21:45 Данія - Фінляндія

21:45 Італія - Англія

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

21:45 Північна Македонія - Мальта

21:45 Португалія - Ліхтенштейн

21:45 Сан-Марино - Північна Ірландія

21:45 Словаччина - Люксембург

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