Казахстан поступився Словенії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбувся перший матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
23 березня
Казахстан - Словенія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Самородов, 1:1 - 47 Брекало, 1:2 - 78 Віпотнік
Сьогодні, 23 березня, відбудеться ще кілька матчів кваліфікації до Євро-2024.
21:45 Боснія і Герцеговина - Ісландія
21:45 Данія - Фінляндія
21:45 Італія - Англія
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21:45 Північна Македонія - Мальта
21:45 Португалія - Ліхтенштейн
21:45 Сан-Марино - Північна Ірландія
21:45 Словаччина - Люксембург