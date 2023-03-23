Форвард збірної Англії обігнав Вейна Руні у списку бомбардирів

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн відзначився голом в стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Італії.

29-річний англієць реалізував пенальті на 44-й хвилині, зробивши рахунок 2:0.

Цей гол для нападника Тоттенгема став 54-м за англійську національну команду. Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії.

До топ-5 за цим показником також входять Вейн Руні (53 голи), Боббі Чарльтон (49), Гарі Лінекер (48) та Джиммі Грівз (44).