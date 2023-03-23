Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної Англії Гаррі Кейн відзначився голом в стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Італії.
29-річний англієць реалізував пенальті на 44-й хвилині, зробивши рахунок 2:0.
Цей гол для нападника Тоттенгема став 54-м за англійську національну команду. Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії.
До топ-5 за цим показником також входять Вейн Руні (53 голи), Боббі Чарльтон (49), Гарі Лінекер (48) та Джиммі Грівз (44).
ENGLAND'S ALL-TIME RECORD GOALSCORER!— England (@England) March 23, 2023
Congratulations, @HKane! 👏 pic.twitter.com/vXoeRcQrRC