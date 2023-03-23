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Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії

Вчора 22:45 175 0
Форвард збірної Англії обігнав Вейна Руні у списку бомбардирів
Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії
Фото: Getty Images
#збірна Англії з футболу, #Гаррі Кейн, #Вейн Руні

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн відзначився голом в стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Італії.

29-річний англієць реалізував пенальті на 44-й хвилині, зробивши рахунок 2:0.

Цей гол для нападника Тоттенгема став 54-м за англійську національну команду. Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії.

До топ-5 за цим показником також входять Вейн Руні (53 голи), Боббі Чарльтон (49), Гарі Лінекер (48) та Джиммі Грівз (44).

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