Судаков: Розраховуємо на втому англійців після гри з Італією

Збірна України повинна бути на сто відсотків готовою до матчу проти Англії у відборі Євро-2024.

Про це розповів півзахисник національної команди Георгій Судаков.

"Настрій у нас позитивний, готуємося до матчу. Атмосфера - просто супер. Я радий бачити всіх своїх партнерів. Для мене Руслан Ротань - добре знайомий наставник по молодіжній команді. Його тренерський стиль не змінився, хоча в "молодіжці" трохи інший графік тренувань. Це перший збір національної команди під керівництвом Руслана Петровича, і він хоче донести до всіх гравців свої ідеї, тому приділяє багато уваги тактиці. Але самі тренування такі ж, як і в молодіжній збірній.

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У нинішньому сезоні в мене у складі Шахтаря вже були важкі матчі - Ліга чемпіонів, Ліга Європи. Але за національну збірну на такому рівні ще не грав. Лише в товариських поєдинках, та й то два роки тому. За цей час багато що змінилося - і тренер, і сама команда. Та й я змінився. Тому це новий виклик.

Щодо збірної Англії, то в них дуже сильний склад, великий вибір виконавців. На мою думку, не має великого значення, хто за них гратиме. Там кожен може вийти на поле і не випаде з команди. Ми не розраховуємо на втому англійців після матчу з Італією. Маємо підготуватися на всі сто відсотків до цього дуже важливого і важкого протистояння", - сказав Судаков.