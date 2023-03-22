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Ярмоленко: Ротань хороший тренер, у нього велике майбутнє

Сьогодні 19:19 83 0
Капітан збірної України розповів, як гравці прийняли в.о. головного тренера Ротаня
Ярмоленко: Ротань хороший тренер, у нього велике майбутнє
Фото - Павло Кубанов
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України добре зустріли в.о. національної команди Руслана Ротаня.

Про це розповів капітан збірної Андрій Ярмоленко.

"Як ми можемо зустріти головного тренера? Нормально зустріли, працюємо, все добре, слухаємо нові вимоги. Нам цікаво. Все супер. Всі хлопці знать, яким хорошим футболістом був Руслан Петрович. Він - хороший тренер, думаю, в нього дуже велике майбутнє. Він показав це результатами з молодіжною збірною".

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"Ми слухаємо та намагаємося робити те, що говорить він та його тренерський штаб. Прогноз на матч з Англією робити не буду. Я все-таки футболіст, моя та моїх партнерів по збірній справа - працювати та зробити так, щоб наші вболівальники були задоволені результатом. Будемо намагатися це зробити", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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