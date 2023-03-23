Ярмоленко: У збірній України русофобія на достатньо хорошому рівні

Джерело - Чемпіон.
У збірній України рівень русофобії на хорошому рівні.
Про це розповів капітан національної команди Андрій Ярмоленко в інтерв'ю Телебаченні Торонто.
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"– Оскільки нас дивиться Сергій Стерненко, хотілося б запитати: "Чи достатній рівень русофобії в українській збірній?"
– Я думаю, що на достатньо хорошому рівні", - відзначив Ярмоленко.
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.