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Ярмоленко: У збірній України русофобія на достатньо хорошому рівні

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Андрій Ярмоленко розповів про ставлення до усього російського у головній команді країни.
Ярмоленко: У збірній України русофобія на достатньо хорошому рівні
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У збірній України рівень русофобії на хорошому рівні.

Про це розповів капітан національної команди Андрій Ярмоленко в інтерв'ю Телебаченні Торонто. 

Актуально:   Ярмоленко: Ротань хороший тренер, у нього велике майбутнє

"– Оскільки нас дивиться Сергій Стерненко, хотілося б запитати: "Чи достатній рівень русофобії в українській збірній?"

– Я думаю, що на достатньо хорошому рівні", - відзначив Ярмоленко.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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