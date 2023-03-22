Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України

За допомогою телефонного дзвінка можна вирішити багато питань. Іронічний погляд на курйоз із Юхимом Коноплею

Джерело - Чемпіон.

Для когось виклик до збірної – честь, а для когось – спроба відпочити й подивитись футбол по телевізору. І це не про Ярослава Ракицького, якого не викликали у головну команду країни, а про Юхима Коноплю, який відмовився туди їхати.

Річ у тім, що після останнього матчу Шахтаря в Лізі Європи правий захисник подзвонив Русланові Ротаню і сказав, що його вже довгий час турбують м’язи паху. Ротань виключив Коноплю зі складу збірної, а той вийшов на цілий другий тайм проти Руха.

"Сьогодні був важливий матч, тому відіграв на уколі", - пояснив це сам Юхим. Тобто матч чемпіонату України проти аутсайдера є важливішим, ніж гра збірної на Вемблі? А буде виправдання "Дав шанс Мірошниченку отримати перший виклик у збірну, бо він це заслужив"? Конопля може бути не єдиний для кого клубні питання у пріоритеті. Є гравці, які теж могли б скористатися перервою на збірні задля своїх інтересів.

Олександр Зінченко

Фото - УАФ

Зінченко завжди приїжджає в збірну України з особливим ентузіазмом. Захищати кольори національної команди для нього почесно. Олександр є прикладом для молодих українських гравців і одним з лідерів у роздягальні. Навіть забрав звання найкращого жартівника збірної у Коноплянки, коли той був у відпустці. Можна сміливо сказати, що Зінченко буде наступним капітаном української команди після відходу Ярмоленка.

Попри те, що Сашкові, аби приєднатись до партнерів у Лондоні, потрібно було проїхати всього декілька автобусних зупинок, він міг теж зателефонувати Ротаню з проханням не викликати його. На це є кілька причин: Арсенал активно бореться за чемпіонство в Англії, Зінченко є одним із ключових гравців у цій боротьбі, пауза у клубному футболі могла б допомогти українцеві зібратися з думками й дозволити Артеті без перешкод награвати Зінченка у своїх тактичних напрацюваннях.

А ще причиною залишитися вдома могли стати фани Арсенала, які під час матчів збірних автоматично стають вболівальниками своєї країни. Тобто, Сашко не буде їхнім улюбленцем на Вемблі, і має всі шанси розчарувати своїх прихильників голом або гольовим пасом у ворота збірної їхньої країни, що може сильно вплинути на їх подальші взаємними.

Анатолій Трубін

Фото - УАФ

Голкіпер Шахтаря є беззаперечно головним претендентом на місце в стартовому складі проти Англії. Попри всю повагу до всіх воротарів збірної, але скласти конкуренцію Трубіну у воротах зараз неможливо: Лунін дивиться, як грає Куртуа; П’ятов дивиться, як грає Трубін; Різник травмувався і теж дивиться, як грає Трубін; а Микита Шевченко, попри асисти суперникам, не дотягує до рівня збірної.

Тому в української футбольної спільноти виникне багато запитань до керманича збірної, якщо той не поставить Анатолія в стартовий склад. Гра проти Ренна показала, що Трубін не ламається психологічно у складні моменти. Навіть під час серії пенальті в нього є козир на пляшці з водою.

Втім, матч проти Феєнорда міг все змінити. До цього Трубін вже бував свідком 7-ми голів, коли дивився, як воротар Металіста-1925 Сидоренко виймав м’яч із сітки раз за разом, але в Нідерландах сам був змушений виконувати цю чорнову роботу. Що могло здорово вдарити по Анатолію, а він – зателефонувати Ротаню і попросити виключити його зі складу збірної через фобію щоразу пропускати багато голів на міжнародній арені. Це може вплинути на його ціну, що не вигідно для Шахтаря.

Євген Коноплянка

Фото - УАФ

Якщо Зінченко і Трубін могли б лише подзвонити до Ротаня, то складається враження, що Коноплянка точно дзвонив. Схоже, пообіцяв хороший могорич колишньому партнерові, бо ніхто, крім самого в.о збірної, не розуміє, навіщо Євген знадобився наставнику на Вемблі. Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився своїми емоціями щодо виклику Коно до збірної:

"Я за грою Коноплянки не стежу вже давно, але мене цей вибір Ротаня дуже здивував. Не знаю, чи був цей виклик узгоджений з Ребровим, УАФ чи це особистий вибір Ротаня, але якщо брати статистику Коноплянки, то я не розумію, за які заслуги він сьогодні викликається до збірної. Деякі футболісти із цієї збірної України навіть не знайомі з Коноплянкою".

І справді, Коноплянка зовсім не запалює в чемпіонаті Польщі й зрозуміти рішення Ротаня досить складно. Але вся відповідальність на ньому і йому відповідати за результат.

А ось Коноплянка, прочитавши думки експертів і коментарі в соціальних мережах міг зрозуміти, що недопрацював на виклик у збірну. Відтак він міг би зателефонувати Ротаневі й відмовитися від запрошення для того, щоб у матчах за Краковію довести свій рівень і пізніше вже закономірно бути викликаним до головної команди.

Андрій Ярмоленко

Фото - УАФ

"Вчора на коні, сьогодні під конем" - приблизно так можна описати кар’єру Ярмоленка після відходу з київського Динамо. Але в національній збірній Андрій завжди їздить верхи. Тут у нього гарантований стартовий склад, полювання на рекорди й трон лідерства.

Виявляється, Аль-Айн не відпускає в збірні тільки одного українця, а не всіх. Ярмоленко поїхав на "заробітки" до Реброва на початку сезону. Для адаптації був потрібен час. І ось із початку нового року гравець нарешті відчув смак частих голів. Можливо, на нього вплинув факт, що скоро потрібно буде повертатися в Лондон і показати "колишній", що є ще порох. Але що робити з "теперішньою"?

Останні 4 матчі за клуб Ярмоленко пропустив через травму, тобто місця у складі для Андрія зараз немає. Замість того, аби боротися за нього, поїхав до столиці Англії. Вболівальники чудово розуміють, що Ярмола полюбляє більше грати в збірній, а в клубі дивитися футбол із м’якого крісла, але колись же потрібно почати залізно бути основним.

Якщо українець не збирається влітку повертатись у Динамо, то найкращим його рішенням після виклику до збірної було би зателефонувати Реброву, щоб той зателефонував Ротаню і попросив виключити Ярмоленка зі складу національної команди. Таким способом Андрій ще й би висловив підтримку Сергію Станіславовичу.

Андрій Павлечко, Чемпіон

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