Ремсдейл: Підписання Жезуса та Зінченка - велика допомога Арсеналу

Досвід перемог Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса допомагають Арсеналу на шляху до чемпіонства АПЛ.

Про це розповів голкіпер "канонірів" Аарон Ремсдейл.

"Підписання Жезуса та Зінченка - велика допомога. Вони були у чемпіонському складі Сіті та вигравали АПЛ. У січні прийшов Жоржиньйо, який виграв все, крім АПЛ та чемпіонату світу. Також у нас є Букайо Сака, Габріел Мартінеллі та Мартін Едеґор, які не перший рік виступають в АПЛ. Вони стали на рік мудрішими та отримали міжнародний досвід".