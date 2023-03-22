Ремсдейл: Підписання Жезуса та Зінченка - велика допомога Арсеналу

Джерело - Standard Sport.
Досвід перемог Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса допомагають Арсеналу на шляху до чемпіонства АПЛ.
Про це розповів голкіпер "канонірів" Аарон Ремсдейл.
"Підписання Жезуса та Зінченка - велика допомога. Вони були у чемпіонському складі Сіті та вигравали АПЛ. У січні прийшов Жоржиньйо, який виграв все, крім АПЛ та чемпіонату світу. Також у нас є Букайо Сака, Габріел Мартінеллі та Мартін Едеґор, які не перший рік виступають в АПЛ. Вони стали на рік мудрішими та отримали міжнародний досвід".
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"У кожного є своя історія, яка доповнилася минулим роком та додала стріл до їхніх луків. Наразі все працює чудово, і ми пожинаємо плоди", - сказав Ремсдейл.
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